ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - обнародованы новые данные Генштаба

2024-07-31 15:38

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 144 боевых столкновения. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 31 июля.

Вчера войска рашистов нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 85 авиаударов, в том числе сбросили 141 УАБ. Кроме этого, совершили 4352 обстрела, из них 90 - из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Тихое и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило семь. Силы обороны отражали атаки россиян в Песчаном и Стельмаховке Харьковской области.

На Лиманском направлении войска отбили 18 атак оккупантов в районах Макеевки, Невского Луганской области и Серебрянского леса. На Северском направлении Силами обороны отражены четыре атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Переездное и Выемка.

На Краматорском направлении воины ВСУ приостановили 12 попыток противника прорвать оборону в районе Часового Яра Донецкой области.

Враг 23 раза пытался вклиниться в оборону украинских защитников на Торецком направлении в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.

На Покровском направлении отражены 48 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Веселое, Сергеевка, Желанное, Яснобродовка, Воздвиженка, Ивановка, Тимофеевка и Калиново, где противник пытался вытеснить подразделения ВСУ из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Парасковеевка, где оккупанты 16 раз пытались прорвать оборону.

На Времивском направлении противник предпринял пять безуспешных попыток прорвать оборону в направлении Степной Новоселки Донецкой области. На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений в районе Малой Токмачки, Работино и Новоандреевки Запорожской области.

За прошлые сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника, также поразили средство ПВО, три склада боеприпасов и склад материально-технических средств врага.