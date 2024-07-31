В августе в Украине еще будут волны жары, - синоптик Диденко

В августе 2024 года украинцев ждут новые волны жары. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"В августе волны жары еще будут", - сообщила она.
В то же время конец июля в Украине будет с комфортной температурой. 31-го июля, по данным синоптика, везде ожидается сухая малооблачная и солнечная погода.
Ветер сегодня успокоится и умеренно будет дуть с северо-запада. Температура днем составит +24...+29 градусов.
"В Киеве также июль при отъезде будет самым милым, в среду ожидается солнышко, белые облачка, умеренный или легкий ветерок и +25 градусов", - порадовала Наталка Диденко.
Ветреный циклон с северо-востока уходит, в то же время западный антициклон приближается, сообщила синоптик.
Волны жары в Украине
Мощные волны тепла около +35 градусов и выше будут все чаще повторяться в Украине.
"К сожалению, они действительно будут все чаще и чаще. То есть это повышение температуры, которое у нас наблюдалось, оно будет и в дальнейшем, и этот процесс становится более интенсивным. Все чаще и чаще мы говорим о рекордах, и именно рекорды, связанные с аномально высокой температурой", - сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.