ВОЙНА В Украине Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам внутри роССии, - МИД

2024-07-31 22:15

 

Единственным решением, позволяющим защитить украинские города от российских обстрелов, является предоставление Украине возможности атаковать военные объекты на российской территории.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Украины, комментируя ночной массированный удар РФ 31 июля.

"Этой ночью Россия осуществила одну из крупнейших атак беспилотников на сегодня, используя почти сотню беспилотников Shahed. Кроме того, одна ракета была выпущена с временно оккупированной части Херсонской области. Украинские защитники успешно сбили все 89 беспилотников", - говорится в сообщении.

"Когда враг нацеливается на наши города, единственное решение - отбросить их назад. Украина должна иметь возможность не только отражать атаки России, но и наносить удары по военным объектам внутри России, откуда эти атаки происходят", - настаивают в министерстве.

Напомним, Силы противовоздушной обороны уничтожили 89 БПЛА и одну ракету, которыми РФ атаковала Украину в ночь на 31 июля. В результате ночной атаки "шахедов" в Киевской области повреждены 13 домов в 4 районах области.

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