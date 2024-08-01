ВОЙНА В Украине Покровское направление остается самой горячей точкой на всей линии фронта, - Генштаб

2024-08-01 15:37

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 156 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 1 августа.

Вчера войска врага нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением пяти ракет, а также 77 авиаударов, сбросив 103 УАБ. Кроме этого, было совершено более 4600 обстрелов, из них 104 - из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении количество атак за сутки составило восемь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении произошло восемь боевых столкновений вблизи Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Стельмаховки и Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз недалеко от Макеевки, Невского и Новосергеевки. На Северском направлении украинские защитники отражали четыре штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении шли 10 боев в районах Ивановского, Часового Яра, Богдановки и Андреевки. На Торецком направлении произошло 26 боестолкновений недалеко от Северного, Нью-Йорка, Торецкого и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отразили 55 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Желанное, Сергеевка, Пантелеймоновка, Новоалександровка, Ивановка, Лисическое, Тимофеевка, Карловка, Калиново и Гродовка.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 13 атак у Красногоровки, Желанного, Карловки, Георгиевки и Прасковьевки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении российские войска совершили 12 штурмов у Великой Новоселки и Водяного. На Приднепровском направлении шесть вражеских штурмовых действий на левобережье Днепра не имели успеха.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пять пунктов управления, два средства ПВО, узел связи, три склада боеприпасов и ГСМ, а также еще один важный объект оккупантов.