ВОЙНА В Украине Мобилизация мужчин до 25 лет: кого могут призвать на службу

2024-08-03 16:30

В Украине уже нет статуса "ограниченно подходящий".

В Украине мужчин в возрасте от 18 до 25 лет относят к категории призывников. Впрочем, есть случаи, когда их могут мобилизовать.

Об этом сообщили в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

В ТЦК подчеркивают, что существует несколько случаев, когда могут мобилизовать мужчин, которым еще не исполнилось 25 лет. Это:

мужчина прошел срочную службу в мирное время;

мужчина окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность;

военно-врачебная комиссия признала мужчину непригодным к срочной службе в мирное время, но пригодным в военное время.

Также в ТЦК заметили. что с апреля 2024 года в Украине нет статуса "ограниченно пригодный". Имевшие его мужчины остаются военнообязанными даже если им менее 25 лет. В них могут проверить военно-учетные документы и, при необходимости, отправить на повторное прохождение военно-врачебной комиссии.