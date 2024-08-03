Мобилизация мужчин до 25 лет: кого могут призвать на службу

В Украине уже нет статуса "ограниченно подходящий".
В Украине мужчин в возрасте от 18 до 25 лет относят к категории призывников. Впрочем, есть случаи, когда их могут мобилизовать.
Об этом сообщили в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
В ТЦК подчеркивают, что существует несколько случаев, когда могут мобилизовать мужчин, которым еще не исполнилось 25 лет. Это:
Также в ТЦК заметили. что с апреля 2024 года в Украине нет статуса "ограниченно пригодный". Имевшие его мужчины остаются военнообязанными даже если им менее 25 лет. В них могут проверить военно-учетные документы и, при необходимости, отправить на повторное прохождение военно-врачебной комиссии.