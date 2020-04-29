Политика Германия меняет условия выдачи рабочих виз - появится залог и ограничения

2020-04-29 13:16 246

Чтобы держать под контролем миграцию из африканских стран, немецкие эксперты рекомендуют выдавать рабочую визу под залог.

Правительство ФРГ могло бы выдавать разрешения на работу в стране за определенную денежную сумму, предложил Экспертный совет немецких фондов по вопросам интеграции и миграции (SVR).

"Если они выедут в срок, им будет выплачен гарантийный взнос, взимаемый в качестве условия для въезда", − говорится в годовом отчете экспертов.

"По демографическим причинам Европа будет и впредь зависеть от иммиграции, чтобы удовлетворить свои потребности в рабочей силе", − пояснила глава совета Петра Бендель.

По ее словам, пути для такой иммиграции должны быть урегулированы, чего не происходит в случае малоквалифицированных мигрантов из Африки.

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Предложенная модель позволила бы избежать того, чтобы мигранты платили большие суммы нелегальным проводникам и въезжали в Европу без разрешения, и тем самым предоставить странам назначения больше рычагов контроля.

Так, в подобной программе сможет участвовать лишь ограниченное число людей, которые должны отбираться по определенным критериям.

Согласно предложению SVR, срок пребывания рабочих мигрантов должен быть ограничен 18 месяцами. Однако тот, кто выедет на родину своевременно, получит возможность повторно принять участие в программе.

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