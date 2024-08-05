ВОЙНА В Украине В Минобороны объяснили, зачем злоумышленники создали фальшивые веб-приложения "Резерв+"

2024-08-05 17:37

 

Сайты были обнаружены на этапе создания, рассылка еще не началась.

Министерство обороны Украины выявило три поддельных версии веб-приложения "Резерв+", которые еще находились на стадии разработки.

Об этом в эфире телемарафона проинформировала заместитель министра обороны Украины по цифровым трансформациям Екатерина Черногоренко.

По ее словам, поддельные веб-приложения "Резерв+" находились на стадии создания и не были запущены. Специалисты оперативно обнаружили угрозу и предупредили граждан об опасности, чтобы они были внимательны и знали, как распознать подделки. Она рассказала, что поддельные сайты часто отличаются от подлинных лишь незначительными деталями в адресе сайта.

Черногоренко объяснила, что важно проверять адресную строку при использовании сайта "Резерв+". Официальный сайт имеет домен mod.gov.ua и содержит ссылки на приложения в App Store и Google Play. Пользователям следует избегать сайтов с адресами, похожими на официальные, но имеющими дополнительные элементы в конце, такие как top, website или org.

Она также отметила, что поддельные сайты создаются для сбора личных данных украинских военнообязанных и могут использоваться для атак или информационных кампаний, направленных на дискредитацию Министерства обороны Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сгенерировать военный билет в "Резерве+". Министерство обороны Украины обнародовало пошаговую инструкцию, как сгенерировать военный билет в приложении.

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