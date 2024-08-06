ВОЙНА В Украине Военное положение: могут мобилизовать ограниченно пригодного без прохождения новой ВВК

2024-08-06 20:48

В Украине объявлена всеобщая мобилизация из-за войны, которую начала РФ. Недавно в стране продлили действие военного положения до 9 ноября 2024 года. В этот период мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, получающие повестки.

Юрист Андрей Топчий на портале b2bconsult рассказал, могут ли призвать ограниченно пригодного мужчину, который проходил военно-врачебную комиссию (ВВК) пол года назад.

Эксперт отметил, что согласно п. 2 Заключительных и переходных положений к закону № 3621-9 от 21.03.2024 года, граждане Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу данного закона, в течение девяти месяцев со дня вступления в силу в силу этого закона, подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения пригодности к военной службе.

По словам Топчия, действующее законодательство Украины не предусматривает такой правовой статус как «ограниченно пригодный к военной службе».

«Соответственно, перед мобилизацией такое лицо должно повторно пройти ВВК для определения пригодности к военной службе», – резюмировал юрист.