ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 дней

2024-08-07 13:34

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения общей мобилизации на 90 дней до 9 ноября. Об этом говорится в карточках законопроектов на сайте Верховной Рады.

Согласно процедуре, перед этим Верховная Рада поддержала продление действия военного положения на 90 дней. Соответственно с 12 августа по 9 ноября.

До этого Зеленский подписывал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения общей мобилизации в мае.

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