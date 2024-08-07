ВОЙНА В Украине Украина начала трансграничное наземное наступление на территорию роССии, — NYT

2024-08-07 20:48

Украина начала неожиданное наземное наступление на территорию России с использованием войск и бронетехники.

Это может стать одной из крупнейших операций украинских войск на территории РФ за более чем два года войны, пишет The New York Times.

Как отмечает газета, это не первый случай, когда Украина проводит наземные атаки через границу с Россией. Но если предыдущие нападения осуществлялись группами РДК, то сейчас по мнению эксперта Паси Паройнена из Black Bird Group (центр аналитики из Финляндии) принимали непосредственное участие украинские войска.

По мнению военных аналитиков, атака может быть попыткой отвлечь российские части от линии фронта, тем самым ослабив давление на украинские войска.

Российские «военкоры» сообщают о якобы присутствии украинских военных в 10 приграничных селах Курской области, а российский диктатор Владимир Путин 7 августа впервые отреагировал на события, назвав их якобы «масштабной провокацией».

Также Путин провел совещание «по ситуации в Курской области» с участием министра обороны Андрея Белоусова, главы Генштаба Валерия Герасимова, директора ФСБ Александра Бортникова и секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу.

Герасимов, по словам Путина, находится на одном из пунктов оперативного управления. О ситуации под Курском он докладывал по видеосвязи.

Глава Генштаба заявил, что 6 августа подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек «перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района». По его словам, продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено.

Украинская сторона пока не комментирует информацию о событиях в Курской области.