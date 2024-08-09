ВОЙНА В Украине В Киеве задержали 16-летнего поджигателя автомобилей Сил обороны

2024-08-09 10:27

СБУ и Нацполиция задержали в Киеве 16-летнего агента ФСБ, поджигавшего авто Сил обороны. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сообщается, что несовершеннолетний парень готовил серию поджогов в Киевской области. 16-летнего киевлянина российские спецслужбы завербовали, когда он искал скорейшего заработка в Телеграмм-каналах.

"Враг сознательно завербовал несовершеннолетнего и сначала поставил перед ним тестовую задачу: развешать по городу листовки антиукраинского характера. После выполнения этой "простой" задачи куратор пообещал несовершеннолетнему "большие деньги" в обмен на поджог военных автомобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обязательным условием выполнения задания была видеосъемка поджога.

"Отснятые кадры нужны были ФСБ для подготовки информационно-психологических спецопераций: поджоги в Украине осуществляются не за деньги ФСБ, а якобы в нашем государстве существует пророссийское "подполье", которое таким образом пытается сорвать мобилизацию и помочь рф. Ставя задачу перед несовершеннолетним, российский куратор заявил, что поджигать не обязательно само военное авто, а любую машину, похожую на военную", - добавляют в СБУ.

После определения двух потенциальных целей юноша сначала сфотографировал их для согласования с ФСБ, а затем поджег.

"Это было еще одной тестовой задачей для завербованного киевлянина - таким образом, российская спецслужба проверяла его готовность к совершению регулярных поджогов в столице", - уточняет пресс-служба СБУ.

Служба безопасности и Национальная полиция задержали парня и предотвратили реализацию масштабных вражеских планов.

Выяснилось также, что ФСБ после тестовых заданий обещала перевести деньги на криптокошелек парня, но обещанной суммы он так и не получил.

Юному вражескому агенту сообщено о подозрении в террористическом акте, совершенном по предварительному сговору группой лиц, причинившего значительный имущественный ущерб, а также в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

"Несмотря на юный возраст фигуранта, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Также по этим статьям квалифицированы преступные действия его российского куратора. Его личность уже установлена ​​Службой безопасности. Кроме того, россиянину заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 304 Крыма кодекса Украины (вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность). Поскольку он находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры, чтобы найти его и наказать", - говорится дальше в сообщении.