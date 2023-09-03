ВОЙНА В Украине Видим продвижение: в США признали успехи Сил обороны на юге, — Джон Кирби

2023-09-03 11:30

США предлагает не критиковать скорость продвижения ВСУ и возможные удары по военным объектам России. Американские чиновники уверены, что подобная критика "не полезна".



Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби прокомментировал ситуацию на южном отрезке фронта в Украине. По его словам, там действительно есть успехи, заметные объективному наблюдателю. Об этом пишет агентство AFP.

По словам американского чиновника, Белый дом видит "заметное продвижение на Запорожье". Также отмечает, что продвижение началось 72 часа назад, и объяснил, что именно произошло: Силы обороны "достигли успеха против второй линии российской обороны".

Кибри отметил, что продвижение очевидно для "объективного наблюдателя" и пояснил, что США не склонны критиковать украинское контрнаступление — такие комментарии "не полезны". Главное на данном этапе — следить, есть ли в Украине все необходимое для борьбы. "Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что они готовы продвигаться, что они имеют необходимые инструменты, методы, тренировки и возможности для этого прогресса", — сказал чиновник. И подытожил, что ВСУ будут продвигаться с той скоростью, "с которой нужно".

Представитель Совбеза США также прокомментировал все более частые атаки Украины на военные объекты ВС РФ. По его словам, США эти удары "не поощряет и не способствует", но признает право применять все возможное, чтобы "отвоевать собственную землю".

Контрнаступление ВСУ в 2023 году: ситуация на юге

Отметим, представитель Минобороны Украины Анна Маляр отметила, что на юге ВСУ имеют успехи в направлении населенных пунктов Новоданиловка и Новопрокоповка. Между тем 1 сентября Генштаб ВСУ также подтвердил, что есть продвижение в Мелитопольском направлении: бойцы движутся вперед и закрепляются.

Официально есть подтверждение, что 28 августа бойцы Сил обороны освободили село Работино, расположенное в 20 км от временно оккупированного Токмака. Кроме того, российские военные предупреждают, что у них "плохие" прогнозы относительно села Вербового в 8 км к востоку от Работино.

На онлайн-карте боевых действий DeepState в течение последних трех суток (то есть 72 часов), отмечены следующие изменения: бойцы Сил обороны продвинулись на около 2 км в направлении села Вербового. Линия фронта, как свидетельствует карта, проходит на северо-западной окраине населенного пункта.

Напоминаем, украинское КБ "Луч" опубликовало видео пуска украинской ракеты. Эксперты предполагают, что это может быть запуск дальнобойной ракеты, способной пролететь 700 км.

Между тем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ получили новое оружие, которое, возможно, причастно к удару по аэропорту РФ под Псковом. Удар нанесли 29-30 августа и в результате россияне потеряли четыре самолета Ил-76.