ВОЙНА В Украине СБУ задержала пособницу врага, выдававшую оккупантам локации Сил обороны на Донбассе

2024-08-22 15:37

Служба безопасности задержала информаторку вражеской разведки, которая выдала оккупантам локации Сил обороны в Донецкой области. Враг стремился узнать боевые позиции тяжелой артиллерии ВСУ, держащей под огненным контролем штурмовые группы оккупантов, пытающихся захватить поселок Нью-Йорк. Об этом СБУ сообщила на своем Telegram-канале.

"Фигурантка пыталась определить координаты штабов, опорных пунктов и маршрутов движения украинских войск, обороняющих населенный пункт. Разведданные потребовались агрессору для подготовки новых наступательных операций, направленных на захват поселка, где... продолжаются тяжелые бои", - говорится в сообщении.

Информаторку задержали, когда она пыталась эвакуироваться из поселка в прифронтовой район.

"По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась местная жительница, идейная сторонница рашизма, ожидавшая прихода захватчиков. Связь с разведкой рф женщина дистанционно поддерживала через мать своего мужа, проживающего в России и находящегося в поле зрения спецслужбы страны-агрессора", - добавили в СБУ.

Информаторка регулярно обходила фронтовую местность, где скрыто фиксировала локации Сил обороны. Фигурантка "втемную" использовала своих знакомых, у которых выспрашивала необходимую ей информацию во время бытовых разговоров.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по статье Несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленница в настоящее время находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.