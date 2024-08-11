ВОЙНА В Украине "Прорыв" в Курской народной республике: аналитики озвучили три ключевых последствия для войны

2024-08-11 13:30

Наступление вглубь россии впоследствии может оказать негативное последствие для украинских сил.

Продвижение ВСУ в Курской области может иметь далеко идущие последствия для ситуации на фронте в целом.

Об этом пишет AP.

Украинская сторона до сих пор не комментирует боевые действия на территории РФ. Однако советник офиса президента Михаил Подоляк все же заявил в четверг, что такая операция улучшит позиции Киева в любых будущих переговорах с Москвой.

"Когда можно будет вести переговорный процесс так, чтобы мы могли их подтолкнуть или получить от них что-нибудь? Только тогда, когда война идет не по их сценарию", – сказал он.

Кроме того, вторжение в Курскую область может преследовать и более кратковременную цель – отвлечь российские силы из Донецкой области, где российские войска продолжили наступление в нескольких секторах и добились медленных, но постоянных успехов, полагаясь на свое превосходство в огневой мощи.

В то время как третье вероятное следствие является негативным для Украины.

"Несмотря на очевидные первоначальные успехи, наступление на саму Россию может истощить задействованные здесь одни из самых боеспособных подразделений ВСУ. Тогда защитники на Донбассе могут остаться без жизненно важных подкреплений", — говорится в публикации.

Как отмечают военные аналитики, до сих пор неясно, какие оперативные цели преследует руководство Украины и сколько войск они привлекли к рейду на Курщину.

Майкл Кофман, военный аналитик из Фонда Карнеги Майкл Кофман сказал, что все "в значительной степени зависит от того, какой резерв Украина имеет в наличии для участия в операции, и от того, насколько быстро Российская Федерация организует протест.

Отметим, по прогнозу экспертов, возвращение утраченных территорий под контроль Кремля может занять год.