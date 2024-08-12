ВОЙНА В Украине рф начала жаловаться в ООН из-за ситуации в Курской народной республике

2024-08-12 08:23

Уполномоченная по правам человека на россии направила обращение к верховному комиссару ООН из-за ситуации в Курской народной республике с призывом осудить действия Украины. Соответствующее заявление опубликовала в Telegram.

Напомним, 6 августа рашисты заявили о "прорыве" границы со стороны Украины в Курской народной республике рф. Уже шестые сутки в приграничных районах Курской области ведутся боевые действия.

рф ввела режим контртеррористической операции сразу в трех приграничных с Украиной областях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "вытеснении войны" на территорию рф и отметил украинские подразделения, результативно защищающие страну от захватчиков.