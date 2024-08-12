ВОЙНА В Украине Рашисты снова использовали запрещенные боеприпасы с ядовитыми веществами

2024-08-12 11:33

На участке фронта, за который отвечают подразделения Сил обороны оперативной группировки войск Таврия, противник совершил несколько неудачных штурмов, в том числе на левобережье Днепра и вблизи Работино. Об этом сообщил спикер ОГВ Таврия капитан Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

За прошедшие сутки российские захватчики потеряли 60 военных в этом районе.

Вражеские войска усиливают огневое давление, используя ракеты, дроны, а также боеприпасы с ядовитыми веществами.

В частности, отметил спикер, враг сбросил 11 боеприпасов с использованием ядовитых веществ, в частности гранаты типа К-51 с газом слезоточивого действия.