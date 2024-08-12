ВОЙНА В Украине В Украине ввели новое правило для мужчин призывного возраста

2024-08-12 21:37

 

В Украине ввели новые правила для мужчин призывного возраста, которые находятся в приграничных районах. Согласно решению Кабинета Министров Украины, все мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ во время пребывания в приграничной полосе и контролируемых приграничных районах.

Об этом сообщается в Телеграм-канале педставителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Нововведение касается как бумажных, так и электронных версий документов. Как отметил Мельничук, данные изменения направлены на приведение украинского законодательства в соответствие с современными требованиями и обеспечением национальной безопасности в условиях войны.

Новые правила особенно актуальны в период мобилизации или военного положения. Цель - усилить контроль за передвижением мужчин призывного возраста и предотвратить возможные нарушения закона.

Следует отметить, что Министерство обороны Украины ранее разъяснило, что бумажный и электронный военный билет имеют одинаковую юридическую силу. Поэтому граждане могут выбирать самый удобный для себя формат документа.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

КАРТА Украина продвигается в Курской народной республике, несмотря на заявления роССии о стабилизации ситуации, - ISW

2024-08-12 22:15

В июле заболеваемость коронавирусом в Украине выросла в шесть раз

2024-08-12 20:48

Украинцы призывного возраста в Германии столкнулись с новыми проблемами: "серый паспорт" и запрет на проезд

2024-08-12 20:04

Перемещения белорусской военной техники вблизи украинской границы не зафиксировано

2024-08-12 10:27

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

КАРТА Украина продвигается в Курской народной республике, несмотря на заявления роССии о стабилизации ситуации, - ISW

2024-08-12 22:15

В Украине ввели новое правило для мужчин призывного возраста

2024-08-12 21:37

Операция в Курской народной республике: путин шокирован действиями ВСУ, - Bild

2024-08-12 19:15

видео Под контролем Украины находится около 1000 км² территории РФ – Сырский

2024-08-12 18:45
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

КАРТА Украина продвигается в Курской народной республике, несмотря на заявления роССии о стабилизации ситуации, - ISW 2024-08-12 22:15
В Украине ввели новое правило для мужчин призывного возраста 2024-08-12 21:37
Операция в Курской народной республике: путин шокирован действиями ВСУ, - Bild 2024-08-12 19:15
видео Под контролем Украины находится около 1000 км² территории РФ – Сырский 2024-08-12 18:45