ВОЙНА В Украине В Украине ввели новое правило для мужчин призывного возраста

2024-08-12 21:37

В Украине ввели новые правила для мужчин призывного возраста, которые находятся в приграничных районах. Согласно решению Кабинета Министров Украины, все мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ во время пребывания в приграничной полосе и контролируемых приграничных районах.

Об этом сообщается в Телеграм-канале педставителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Нововведение касается как бумажных, так и электронных версий документов. Как отметил Мельничук, данные изменения направлены на приведение украинского законодательства в соответствие с современными требованиями и обеспечением национальной безопасности в условиях войны.

Новые правила особенно актуальны в период мобилизации или военного положения. Цель - усилить контроль за передвижением мужчин призывного возраста и предотвратить возможные нарушения закона.

Следует отметить, что Министерство обороны Украины ранее разъяснило, что бумажный и электронный военный билет имеют одинаковую юридическую силу. Поэтому граждане могут выбирать самый удобный для себя формат документа.