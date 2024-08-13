ВОЙНА В Украине ВСУ контролируют 74 населенных пункта в Курской области — Зеленский

2024-08-13 21:45

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 13 августа, сообщил, что украинские силы контролируют 74 населенных пункта в российской Курской области. По его словам, продвижение ВСУ на территории страны-агрессора России продолжается.

Во время видеообращения Зеленский сообщил, что находится постоянно на связи с главкомом ВСУ Александром Сырским.

Президент заслушал доклады по фронту и украинской операции в Курской области.

«Несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение наших сил в Курской области продолжается, обменный фонд для нашего государства пополняется. Под контролем Украины 74 населенных пункта», — сказал он.

Зеленский отметил, что в российском регионе ВСУ проводят проверки и стабилизационные мероприятия. Украина разрабатывает гуманитарные решения для этих территорий, добавил он.

Президент поблагодарил украинских защитников за героическую службу. Он также отметил, что идет подготовка следующих шагов.

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