ВОЙНА В Украине ВСУ контролируют 74 населенных пункта в Курской области — Зеленский

2024-08-13 21:45

 

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 13 августа, сообщил, что украинские силы контролируют 74 населенных пункта в российской Курской области. По его словам, продвижение ВСУ на территории страны-агрессора России продолжается.

Во время видеообращения Зеленский сообщил, что находится постоянно на связи с главкомом ВСУ Александром Сырским.

Президент заслушал доклады по фронту и украинской операции в Курской области.

«Несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение наших сил в Курской области продолжается, обменный фонд для нашего государства пополняется. Под контролем Украины 74 населенных пункта», — сказал он.

Зеленский отметил, что в российском регионе ВСУ проводят проверки и стабилизационные мероприятия. Украина разрабатывает гуманитарные решения для этих территорий, добавил он.

Президент поблагодарил украинских защитников за героическую службу. Он также отметил, что идет подготовка следующих шагов.

Наступление ВСУ в Курской области — главное

  • 12 августа президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил проведение операции Сил обороны в Курской области. Он подчеркнул, что цель операции — освободить приграничные территории Украины от российских войск, которые регулярно обстреливали Сумскую область.
  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ контролируют около 1000 кв. км в Курской области.
  • Информацию о заходе ВСУ в Курскую область впервые распространили российские пропагандисты 6 августа. По данным портала DeepState, только за первый день рейда украинские силы взяли три села и окружили КПП Суджа.
  • 9 августа появилась информация, что Силы обороны Украины уничтожили большую колонну с российской военной техникой под Рыльском Курской области.
  • 12 августа власти Курской области признали потерю 28 населенных пунктов. По подсчетам DeepState, ориентировочно 44 населенных пункта удалось захватить и еще в 10 статус неизвестен. Аналитики отметили, что эта оценка «крайне консервативная».
  • Среди населенных пунктов под контролем ВСУ — Суджа, в которой расположен последний действительный пункт перевалки российского природного газа через Украину в Европу.

 

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