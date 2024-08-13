ВСУ контролируют 74 населенных пункта в Курской области — Зеленский
2024-08-13 21:45
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 13 августа, сообщил, что украинские силы контролируют 74 населенных пункта в российской Курской области. По его словам, продвижение ВСУ на территории страны-агрессора России продолжается.
Во время видеообращения Зеленский сообщил, что находится постоянно на связи с главкомом ВСУ Александром Сырским.
Президент заслушал доклады по фронту и украинской операции в Курской области.
«Несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение наших сил в Курской области продолжается, обменный фонд для нашего государства пополняется. Под контролем Украины 74 населенных пункта», — сказал он.
Зеленский отметил, что в российском регионе ВСУ проводят проверки и стабилизационные мероприятия. Украина разрабатывает гуманитарные решения для этих территорий, добавил он.
Президент поблагодарил украинских защитников за героическую службу. Он также отметил, что идет подготовка следующих шагов.
Наступление ВСУ в Курской области — главное
- 12 августа президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил проведение операции Сил обороны в Курской области. Он подчеркнул, что цель операции — освободить приграничные территории Украины от российских войск, которые регулярно обстреливали Сумскую область.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ контролируют около 1000 кв. км в Курской области.
- Информацию о заходе ВСУ в Курскую область впервые распространили российские пропагандисты 6 августа. По данным портала DeepState, только за первый день рейда украинские силы взяли три села и окружили КПП Суджа.
- 9 августа появилась информация, что Силы обороны Украины уничтожили большую колонну с российской военной техникой под Рыльском Курской области.
- 12 августа власти Курской области признали потерю 28 населенных пунктов. По подсчетам DeepState, ориентировочно 44 населенных пункта удалось захватить и еще в 10 статус неизвестен. Аналитики отметили, что эта оценка «крайне консервативная».
- Среди населенных пунктов под контролем ВСУ — Суджа, в которой расположен последний действительный пункт перевалки российского природного газа через Украину в Европу.