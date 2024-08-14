ВОЙНА В Украине Украина готовится к "торгам" с Трампом, захватывая Курскую область, - FT

2024-08-14 16:05



Вероятно, захваченные российские территории станут "разменной монетой" в будущих переговорах.

Украина готовится к "торгам" с вероятным президентом США Дональдом Трампом, захватывая российские земли. Об этом пишет Financial Times.

"Россия принесла войну другим, а теперь возвращается домой", - такими словами президент Владимир Зеленский впервые прервал молчание и косвенно подтвердил вторжение ВСУ в российскую Курскую область.

Украинский президент назвал лишь одну цель дерзкого наступления своей армии: создать буферную зону в приграничной области, которую россияне использовали для ударов по Сумской области.

Неясность относительно стратегических целей первого вторжения на российскую территорию после Второй мировой войны имеет смысл: это заставляет врага строить догадки.

"Неопределенность - лучший способ не загнать себя в угол, если события развиваются не так, как планировалось", - говорит Николай Белесков, научный сотрудник Национального института стратегических исследований, являющегося частью Департамента военной политики Украины.

Аналитики по вопросам обороны, украинские солдаты и даже диктатор Владимир Путин предложили собственные объяснения операции:

отвести российские войска от фронта, где украинские войска медленно теряют позиции;

восстановить веру в наступательную способность Украины;

использовать территорию России как рычаг влияния на любые переговоры с Москвой.

Вторжение в Курск как "разменная монета" в будущих переговорах - самая убедительная стратегическая цель Украины. Ее озвучивал и Путин. Но эта цель также является самой опасной.

Киев знает, что на него будут давить, чтобы вести переговоры о прекращении войны, особенно если Дональд Трамп вернется в Белый дом после президентских выборов в ноябре. Дипломатически Украина пыталась выступить на передний план, продвигая собственную формулу мира и обещая международную мирную конференцию с приглашением России до 5 ноября.

Трамп хвастался, что за одну ночь принесет мир в Украину. Никто не знает как. Но несколько его бывших чиновников и советников предположили, что "мир Трампа" может включать территориальные уступки в обмен на значительные гарантии безопасности Запада.

Киев и многие его европейские союзники обеспокоены тем, что администрация Трампа принуждает Украину к несправедливому и нестабильному миру под угрозой прекращения поставок вооружения США.

Но при нынешнем уровне военной поддержки Запада - и внутренней мобилизации ресурсов Украины - Киеву не хватает сил для победы. Кажется, что Европа все еще не желает активизироваться. Хотя есть "признание", что европейцы должны будут сделать больше для вооружения Украины, нет "существенного обсуждения вариантов", говорит высокопоставленный европейский чиновник.

Большинство западных столиц заявляют, что хотят, чтобы Киев имел самую сильную позицию для переговоров. До наступления на Курск на прошлой неделе у Украины было немного вариантов попасть туда в краткосрочной перспективе. На восточном фронте она теряет позиции. Позиции России, кажется, укрепились на юге, хотя контролируемый Россией Крым выглядит все более уязвимым. Теперь Киев может иметь российскую землю для обмена.

Это может понравиться украинской общественности, которая все больше открыта к урегулированию конфликта путем переговоров с Россией, но все еще в значительной степени против территориальных уступок.

Ограниченная польза

Но если Киев хочет обменять землю, которую он захватил у России, он должен удержать ее - и цена этого может стать слишком высокой. Вторжение Украины нужно будет поддерживать сложной операцией логистики, а также ротацией войск и резервами, которых не хватало на востоке.

Украинские военные и западные аналитики обеспокоены тем, что переброска ограниченных ресурсов на Курск усложнит Украине удержание стратегически важных позиций в Донецке. В последние дни российские продвижения там продолжаются. Киев рискует по политическим соображениям переусердствовать в своем новом наступлении, как это было в прошлом году во время обреченной обороны Бахмута.

"Чего может достичь Украина, если потратит больше живой силы и техники, чтобы взять больше приграничных сел на Курском направлении? От простого контроля над большим количеством земли можно получить ограниченную пользу", - пишет финский аналитик Эмиль Кастехельми на X.

Похоже, Зеленский считает, что достижения стоят риска. Многое, говорит Белесков, будет зависеть от масштаба ответа России на вторжение. Сейчас Зеленский оставляет свои варианты и цели открытыми.

Бои в Курской области - что известно

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался президенту Владимиру Зеленскому, что сейчас под контролем Украины находятся уже 74 населенных пункта Курской области.

При этом на фоне украинской операции в Курской области РФ начала выводить подразделения из Украины.