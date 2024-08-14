ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - обнародованы новые данные

2024-08-14 12:30

На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения, сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что противник нанес два ракетных удара по позициям украинских подразделений, используя четыре ракеты. Кроме того, был осуществлен 81 авиаудар, во время которых было сброшено 116 управляемых авиабомб (УАБ). В общем, агрессор провел 4594 обстрела, из которых 114 - с применением реактивных систем залпового огня.

Вражеские авиаудары затронули такие населенные пункты, как Рясное, Липцы, Новые Вырки, Сумы, Часов Яр, Торецк и другие. В частности, на Харьковском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений, а на Купянском - четыре атаки. На Лиманском направлении враг пытался продвинуться в районах Невского, Тернов и Макеевки, совершив 11 атак.

Силы обороны Украины также активны на фронте: авиация и артиллерия нанесли 12 ударов по местам сосредоточения личного состава противника, а также поразили несколько важных объектов, включая две артиллерийские системы и склад боеприпасов.

Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 54 штурмовых действия врага. Также продолжаются боевые действия на Кураховском, Времивском и Ореховском направлениях. Враг несет значительные потери и отступает.

На границах с Черниговской и Сумской областями противник активно применяет управляемые авиабомбы, взрывающиеся не только на украинской территории, но и на территории самой России.