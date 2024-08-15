ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных участках фронта - обновленные данные Генштаба

2024-08-15 11:34

На фронте за минувшие сутки украинские Силы обороны провели 165 боевых столкновений с оккупантами. Украинская авиация и артиллерия нанесли девять ударов по позициям врага, уничтожив четыре артиллерийские системы, средство ПВО, склад боеприпасов и еще один важный объект врага. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Отмечается, что враг нанес 5 ракетных ударов и 58 авиаударов по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, сбросив 71 управляемую авиабомбу. Кроме того, агрессор совершил 4365 обстрелов, в том числе 135 - из реактивных систем залпового огня.

Российские авиаудары были зафиксированы в районах Липцев, Купянска, Золочева (Харьковская область); Твердохлебного, Часового Яра, Курдюмовки (Донецкая область); и Лобкового (Запорожская область).

Больше всего боевых столкновений зафиксировано на Покровском направлении, где украинские защитники отразили 58 штурмовых действий противника. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Воздвиженки и Гродовки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Активные бои продолжаются на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Северском, Кураховском, Времивском и Ореховском направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.