ВОЙНА В Украине Оккупанты готовят новые штурмы на Харьковщине - ВСУ

2024-08-15 16:48

 

В Волчанске зафиксировано перемещение российских военных в центральную часть города для продолжения штурмов.

Ситуация на Харьковском направлении остается сложной. Российские войска не прекращают попыток прорвать оборону, совершая интенсивные обстрелы позиций ВСУ на всех активных участках фронта. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки Харьков в четверг, 15 августа.

В районе населенного пункта Глубокое оккупанты осуществили перегруппировку личного состава 11 танкового полка 18 мотострелковой дивизии, провели эвакуацию раненых и готовятся к новым штурмовым действиям для восстановления утраченных позиций.

В районе Липцев наблюдается перемещение групп 2 мотострелкового батальона 7 мотострелкового полка, что свидетельствует о проведении внутренней ротации. В этом же районе враг проводит единичные перемещения личного состава для эвакуационных и логистических мероприятий. В то же время фиксируются случаи отказа солдат выполнять боевые задания.

В районе Старицы оккупанты заменяют боевые подразделения и обустраивают оборонительные позиции, пытаясь закрепиться на местности.

В Волчанске зафиксированы единичные перемещения российских военных в центральной части города для продолжения штурмовых действий. Оккупанты также проводят воздушную разведку и наносят артиллерийские удары по позициям ВСУ.

Кроме того, в районе населенного пункта Тихое противник заменил личный состав 83 отдельной десантно-штурмовой бригады на передовых позициях.

Напомним, вчера больше всего боестолкновений было зафиксировано на Покровском направлении, где украинские защитники отразили 58 штурмовых действий россиян.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1240 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения армия России потеряла 595 620 солдат.

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