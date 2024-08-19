ВОЙНА В Украине Кого не могут мобилизовать во время военного положения в Украине: названы все категории

2024-08-19 16:48

В Украине идет мобилизация призывников в возрасте от 25 до 60 лет. Однако даже во время действия военного положения есть категории мужчин, которых не мобилизуют по определенным основаниям.

В Украине с 18 мая вступил в силу закон №10449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета". Согласно ему, не могут мобилизовать мужчин в возрасте до 25 и более 60 лет, а также лиц, признанных непригодными и исключенных из военного учета.

Кроме того, не будут призывать женщин, поскольку они на сегодняшний день могут мобилизоваться только добровольно. Все остальные согласно закону не подлежат призыву при условии получения отсрочки.

Основания для отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации имеют следующие категории военнообязанных:

Граждане, забронированные для работы в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях, состоящих на специальном военном учете.

Лица с инвалидностью или временно непригодны по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев с выводом ВЛК, с обязательным повторным прохождением комиссии.

Мужчины и женщины, которые содержат трое и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов.

Кроме того, не подлежат мобилизации мужчины и женщины, которые:

Имеют ребенка в возрасте до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести.

Воспитывают не менее одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно.

Воспитывают ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием.

Содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Заботятся о ребенке, который до усыновления был сиротой или лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Заботятся о больной жене (супруге), ребенке или родителе или супруге, нуждающемся в постоянном уходе за заключением медицинской комиссии.

Являются опекунами лица, признанного судом недееспособным.

Имеют супругу (супруга) с инвалидностью I либо II группы.

Кроме того, во время мобилизации не призываются:

Члены семьи второй степени родства, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой степени и не более одного человека).

Мужчины и женщины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящие военную службу.

Лица, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий.

Члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины.

Военнообязанные, которые были освобождены из плена и могут быть призваны только с их согласия.

Соискатели профессионального, профессионального передвысшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше полученного ранее.

Научные работники, преподаватели учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений с ученой степенью или ученым званием, преподаватели училищ и учителя, работающие на 0,75 ставки или больше.

Отдельные категории государственных служащих, в частности, депутаты Верховной Рады Украины и АР Крым, судьи, работники органов военного управления, Минобороны, ВСУ, ГНСУ, ГСЧС, СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, Государственной спецслужбы транспорта, Государственной службы спецсвязи и защиты информации, аппарата МВД .

Ранее сообщалось, что военнообязанные украинцы после прохождения военно-врачебной комиссии могут обжаловать выводы медиков, если не соглашаются с ними. Для этого необходимо обратиться в ТЦК и СП высшего уровня (например, областной) или в суд.