ВОЙНА В Украине Украина пытается изолировать большой кусок Курской области - СМИ

2024-08-20 20:48



Россияне параллельно сооружают временные понтонные мосты, но они шаткие, их легче разрушить, чем бетонные, пишет Forbes.

Украинские воины в России пытаются изолировать немалый кусок Курской области - более 480 квадратных километров - между украинской границей и рекой Сейм. Об этом сообщает Forbes.

"Неясно, сколько еще мостов - постоянных или временных - украинским войскам придется разрушить, чтобы эффективно изолировать большой участок Курской области, прилегающий к нынешней зоне наступления. Но, вероятно, они добились большого прогресса", - говорится в материале СМИ.

Согласно коммерческим спутниковым снимкам, полученным с территории Курщины, "три постоянных моста, которые украинцы атаковали между пятницей и понедельником, были единственными крупными постоянными мостами в этом районе", добавили журналисты и предположили, что россияне теперь полностью полагаются на понтонные мосты.

Издание отметило, что российские силы активно сооружают временные понтонные мосты, но они шаткие, и их легче разрушить, чем бетонные.

"Если украинцы сосредоточили достаточно разведывательных и ударных средств, чтобы уничтожить три постоянных моста за четыре дня, то, вероятно, нет причин, по которым они не могут также уничтожить какие-либо временные мосты, которые появятся в том же районе", - добавил СМИ.

Напомним, на последнем совещании по ситуации в Курской области российский диктатор Владимир Путин требовал "выдавить противника" с российских территорий, обвинял Запад в произошедшем, а также обещал дать "достойный ответ" ВСУ.