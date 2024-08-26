ВОЙНА В Украине В ISW заявили, что удары ВСУ по военным объектам в далеком тылу врага имеют решающее значение

2024-08-26 13:32

Разрешение США наносить удары американскими ракетами по объектам в глубоком тылу рф, дало бы Украине возможность не только выводить из строя аэродромы, но и многие другие военные объекты. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Атаки по военным объектам в далеком тылу врага имеют решающее значение для ослабления военного потенциала агрессора на всем театре военных действий.

Высокопоставленное должностное лицо администрации президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности на условиях анонимности заявило, что удары ВСУ западными вооружениями по целям на россии могут не принести ожидаемого результата, ведь российские военные передислоцировали самолеты подальше от границы с Украиной.

В ISW добавили, что эта оценка не учитывает того факта, что кроме аэродромов армия рф использует укрытие в глубоком тылу для создания широкого спектра инфраструктуры по поддержке военных операций против Украины.