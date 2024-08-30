ВОЙНА В Украине Когда мобильное приложение "Резерв+" начнет работать, как виртуальный военкомат

2024-08-30 19:31

Министерство обороны планирует превратить мобильное приложение Резерв+ в онлайн-ТЦК. Об этом сказала замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью для Forbes Ukraine.

"Обновить свои данные через Резерв+ смогли 3,2 млн человек. Сейчас у нас есть большой план, как превратить Резерв+ в ТЦК онлайн", - заявила она.

По ее словам, иногда пользователи путают Резерв+ с абсолютной защитой от необходимости исправления своих данных в ТЦК.

"Это не соответствует действительности. Для полной интеграции онлайн-услуг, таких как постановка на военный учет, нужно время. Это займет около полугода, чтобы выстроить работу бэкенда системы в ТЦК", - добавила Черногоренко.

Ранее стало известно, что Резерв+ расширит функционал. Новые функции помогут привлечь дополнительно несколько миллионов пользователей, надеются в Минобороны.

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Які документи мають бути у громадян, чиї близькі мобілізовані на війну — повний перелік 2024-08-30 16:31
Враг формирует новую бригаду численностью около 5 тыс для усиления группировки "Север" 2024-08-30 12:29