ВОЙНА В Украине Когда мобильное приложение "Резерв+" начнет работать, как виртуальный военкомат

2024-08-30 19:31

Министерство обороны планирует превратить мобильное приложение Резерв+ в онлайн-ТЦК. Об этом сказала замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью для Forbes Ukraine.



"Обновить свои данные через Резерв+ смогли 3,2 млн человек. Сейчас у нас есть большой план, как превратить Резерв+ в ТЦК онлайн", - заявила она.



По ее словам, иногда пользователи путают Резерв+ с абсолютной защитой от необходимости исправления своих данных в ТЦК.



"Это не соответствует действительности. Для полной интеграции онлайн-услуг, таких как постановка на военный учет, нужно время. Это займет около полугода, чтобы выстроить работу бэкенда системы в ТЦК", - добавила Черногоренко.



Ранее стало известно, что Резерв+ расширит функционал. Новые функции помогут привлечь дополнительно несколько миллионов пользователей, надеются в Минобороны.