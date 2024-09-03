Экономика Бензин, газ и ДТ подорожают - Зеленский подписал закон о повышении акцизов на топливо

2024-09-03 09:24

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права Евросоюза по акцизному налогу. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"Президент подписал законопроект №11256-2 о повышении акцизов. Вступил в силу 1 сентября. Начнет действовать, как опубликуют в официальном издании. Это либо сегодня, либо завтра", - написал депутат.

Напомним, 18 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №11256-2 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по имплементации положений актов права ЕС по акцизному налогу.

Документ предусматривает поэтапное повышение акцизов на разные виды топлива до 1 января 2028 года. Переходный этап должен начаться с 1 сентября 2024 г. На конечном этапе акциз на бензин будет составлять 359 евро за 1000 л, на дизельное топливо - 330 евро за 1000 л, на сжиженный газ - 250 евро за 1000 литров.

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