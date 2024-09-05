ВОЙНА В Украине Тревога продолжалась более 9 часов - ПВО сбили все беспилотники, летевшие на Киев

2024-09-05 10:27

Ни один БПЛА, которыми россияне пытались атаковать Киев в ночь на 5 сентября, не достиг цели. Тревога продолжалась более 9 часов. Об этом сообщает КГВА.

"Вражеские дроны, предварительно, вроде Shahed, пытались атаковать столицу. На этот раз в Киев они заходили преимущественно поодиночке, а не группами. Но ни один из вражеских БПЛА своей цели не достиг! Все беспилотники, угрожавшие столице, были обезврежены", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, в Киеве раздались звуки взрывов, сообщалось о работе ПВО.

subscriber subscriber

Еще по теме

Длительная воздушная тревога спровоцировала в Киеве транспортный коллапс

2024-09-05 11:34

ПВО Украины ночью уничтожила 9 баллистических и 13 крылатых ракет ракет врага

2024-09-02 14:31

Литва закупит для ВСУ почти 5 тысяч современных FPV-дронов

2024-08-30 21:36

Враг запустил по Украине 5 ракет и 74 дрона - большинство целей перехватили силы ПВО

2024-08-29 13:35

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Глава МАГАТЭ заявил, что сожженную рашистами градирню на Запорожской АЭС придется снести

2024-09-05 12:30

Длительная воздушная тревога спровоцировала в Киеве транспортный коллапс

2024-09-05 11:34

Тревога продолжалась более 9 часов - ПВО сбили все беспилотники, летевшие на Киев

2024-09-05 10:27

Пентагон отказался обсуждать вероятные причины крушения F-16 в Украине

2024-09-05 08:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Глава МАГАТЭ заявил, что сожженную рашистами градирню на Запорожской АЭС придется снести 2024-09-05 12:30
Длительная воздушная тревога спровоцировала в Киеве транспортный коллапс 2024-09-05 11:34
Тревога продолжалась более 9 часов - ПВО сбили все беспилотники, летевшие на Киев 2024-09-05 10:27
Пентагон отказался обсуждать вероятные причины крушения F-16 в Украине 2024-09-05 08:26