Тревога продолжалась более 9 часов - ПВО сбили все беспилотники, летевшие на Киев

Ни один БПЛА, которыми россияне пытались атаковать Киев в ночь на 5 сентября, не достиг цели. Тревога продолжалась более 9 часов. Об этом сообщает КГВА.
"Вражеские дроны, предварительно, вроде Shahed, пытались атаковать столицу. На этот раз в Киев они заходили преимущественно поодиночке, а не группами. Но ни один из вражеских БПЛА своей цели не достиг! Все беспилотники, угрожавшие столице, были обезврежены", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.
Обошлось без пострадавших и разрушений.
Напомним, в Киеве раздались звуки взрывов, сообщалось о работе ПВО.