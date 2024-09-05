ВОЙНА В Украине Тревога продолжалась более 9 часов - ПВО сбили все беспилотники, летевшие на Киев

2024-09-05 10:27

Ни один БПЛА, которыми россияне пытались атаковать Киев в ночь на 5 сентября, не достиг цели. Тревога продолжалась более 9 часов. Об этом сообщает КГВА.

"Вражеские дроны, предварительно, вроде Shahed, пытались атаковать столицу. На этот раз в Киев они заходили преимущественно поодиночке, а не группами. Но ни один из вражеских БПЛА своей цели не достиг! Все беспилотники, угрожавшие столице, были обезврежены", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, в Киеве раздались звуки взрывов, сообщалось о работе ПВО.