Политика Трамп заявил, что "очень обиделся" на путина

2024-09-09 18:26

Трамп обижен на Путина из-за его заявления о поддержке Харрис на президентских выборах в США.

Глава Кремля Владимир Путин "поддержал" кандидата от демократов Камалу Харрис из-за того, что с "Россией никто не был жестче Трампа за всю историю". Об этом заявил кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп на митинге в Висконсине, сообщает Европейская правда.

По словам политика, его оскорбила "поддержка" Путиным Харрис.

"Я знал Путина, знал хорошо, и, знаете, он поддержал Камалу. Меня это очень обидело. Интересно, почему Путин поддержал Камалу? Он же шахматист. С Россией никто не был жестче Трампа за всю историю, и Путин это знает", - заявил Трамп.

Республиканец снова сказал, что хочет завершить войну России против Украины еще до того, как "доберется до Белого дома как президент США".

"Я сделаю это", - заверил Трамп.

Напомним, 5 сентября Путин заявил, что раньше его фаворитом на американских выборах якобы был президент США Джо Байден, но теперь у него "другой фаворит".

"Его сняли с гонки, но он рекомендовал поддержать госпожу Харрис. И мы так сделаем, ее будем поддерживать", - сказал российский диктатор.

Ранее на экономическом форуме во Владивостоке Путин сказал, что Трамп во времена своего президентства ввел против РФ слишком много санкций, поэтому будет болеть за Харрис.