Политика Зеленский назвал задачу Крымской платформы

2023-08-23 21:37

Крым - ключ к безопасности в Черном море, и Украина не оставит этот ключ в руках террористов, заверил президент.

Основная задача Крымской платформы - подготовка деоккупации украинского полуострова Крым. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на открытии 3-го саммита Крымской платформы в Киеве в среду, 23 августа.



"Мы понимаем, как вернемся в Крым. Мы понимаем, сколько шагов нужно нам сделать. Мы понимаем, насколько это непросто. Это важная задача, но мы видим этот путь", - заявил он.



Глава государства напомнил, что через год украинские воины сделали чрезвычайные вещи.



"Украина показала, что освобождение нашей земли во время боевых операций не случайно. Все заслуженно, это героизм наших людей и оборонная поддержка от наших партнеров. Я благодарю всех партнеров", - сказал Зеленский и заверил, что "Крым будет деоккупирован, как и все остальные части Украины, которые сейчас пока, к сожалению, под оккупантами".



Зеленский подчеркнул, что "Украина не торгует территориями, потому что Украина не торгует людьми".



"Черное море - ключ к мировой продовольственной и социальной стабильности. Крым - ключ к безопасности в Черном море. Нельзя оставить ключи в руках террористов. И мы не оставим", - пообещал президент.



По словам Зеленского, крупные международные компании готовы зайти в Крым после его деоккупации.



Это мощные бренды международных гостиничных сетей, авиакомпании, банковские бизнесы, технологические и телекоммуникационные компании, промышленные компании… Крым станет частью глобальной экономики. И сегодня мы делаем первый такой экономический шаг. Мы подписываем первый документ с компаниями, готовыми прийти в Крым при Украине. Это открытый документ, открытый для присоединения любых других честных бизнесов", - рассказал глава государства.



Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов назвал вероятный путь для освобождения Крыма и заверил, что такую позицию Украины не нужно до кого-то доводить и проводить какие-либо консультации.