Политика Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление Лаврова о Крымской платформе

2021-08-13 12:05

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в пятницу, 13 августа, ответил на заявление российского коллеги Сергея Лаврова, назвавшего Крымскую платформу "шабашем".

В частности, Кулеба отметил, что вчерашний визит Лавров в аннексированный Крым был незаконным.

"Там он сделал ряд заявлений о Крымской платформе, назвал ее "шабашем". Я не буду скрывать, доволен этой нервной реакцией. Как говорил Магатма Ганди, сначала они вас игнорируют, потом над вами смеются, потом с вами борются и потом вы побеждаете", - сказал он.

Кулеба считает, что Россия прошла первые две стадии и находится на третьей.

"И четвертая стадия будет. Это будет стадия украинской победы и деоккупация Крыма", - отметил он.

Также глава МИД сообщил, что участие в Крымской платформе уже подтвердили 40 стран.

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