ВОЙНА В Украине Латвия передаст Украине британские бронемашины CVR(T)

2024-09-16 17:37

 

Гусеничные бронемашины Латвия закупает у Британии последние 10 лет

Латвия передаст Украине британскую гусеничную бронетехнику. Количество машин не называют в целях безопасности, передает Delfi со ссылкой на Минобороны Латвии.

Боевые разведывательные гусеничные бронемашины "CVR(T)" (Combat Vehicle Reconnaissance) были закуплены в Великобритании. Контракт подписан еще в 2014 году на 123 бронемашины, из которых 116 модернизированных.

Еще один контракт на закупку дополнительной техники Латвия подписала с Британией в 2019 году.

Во время визита в Украину в рамках Крымской платформы премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила, что страна будет оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% своего валового внутреннего продукта (ВВП). Длиться это будет до 2026 года минимум.

"Начиная со следующего года, ежегодная военная поддержка Латвии Украине составит 0,25% от нашего ВВП", — сказала она.

СПРАВКА. CVR(T) — это боевая машина разведки (гусеничная), созданная в Великобритании в 1960 году. На вооружение британской и армий других стран мира поступило 3500 машин этого класса. В зависимости от модификации вмещает в себя 3-4 человека экипажа. Может быть оснащена пушкой 76-мм L23A1 или 1 x 30 mm L21 Rarden, а также пулеметами L8A1, L9A1, GMPG или L37A1.

  • 23 августа Латвия передала Украине крупнейшую партию дронов собственного производства.
  • 9 сентября в Латвии упал российский дрон со взрывчаткой, но власти страны заявили, что РФ это сделала не специально. Правительство Литвы призвало страны НАТО сбивать российские БпЛА.
  • 12 сентября сейм Латвии принял решение о передаче Украине авто с беларуской регистрацией. Владельцев обязали перерегистрировать авто на таких номерах до 31 октября.
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