Жизнь В Украине началось бабье лето - синоптики прогнозируют на ближайшие дни теплую погоду

2024-09-24 10:26

На большей части территории Украины во вторник, 24 сентября, осадки не прогнозируются, лишь в Крыму местами небольшой дождь, в западных областях ночью и утром прогнозируют туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°С, в южной части 11-16°С, днем ​​22-27°С; в Карпатах ночью 4-9°С, днем ​​16-20°С.

В Киеве осадков не прогнозируют, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°С, днем ​​24-26°С.

В то время как 25 сентября в Крыму и западных областях местами небольшой, в Карпатах и ​​на Закарпатье умеренный кратковременный дождь, гроза; на остальных территориях без осадков.

Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°С, на побережье морей до 17°С; днем 22-27°С, в западных областях 19-24°С.

Также без осадков в столице, ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°С, днем ​​24-26°С.

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