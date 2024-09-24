ВОЙНА В Украине Зеленский: Мы ближе к окончанию войны, чем думаем

2024-09-24 22:15

 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины "ближе к завершению", чем многие думают, и призвал союзников укреплять украинскую армию.

Источник: Зеленский в интервью ABC News

Прямая речь Зеленского: "План победы – это укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно".

"Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Мы ближе к окончанию войны".

Детали: В публикации отмечают, что Зеленский неоднократно обращался к Соединенным Штатам и Великобритании с призывом снять ограничения на использование ракет большой дальности, которые они предоставили Украине для поражения целей в глубине России.

Вместе с тем правитель России Владимир Путин предупредил, что использование западного оружия для ударов по российским целям будет рассматриваться как серьезная эскалация войны и прямой вызов со стороны стран НАТО.

Просьба Зеленского появилась на фоне ожесточенных боев на востоке Украины, а также через несколько недель после операции Украины в Курской области России.

В интервью ABC News Зеленский сказал, что Путин "боится" Курской операции.

Прямая речь Зеленского: "Это правда. Он очень боится. Почему – Потому что его люди увидели, что он не может защитить... всю свою территорию".

Детали: Зеленский добавил, что только с "сильной позиции" Украина может "подтолкнуть Путина к прекращению войны".

Предыстория:

  • 22 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о начале визита в США, где он намерен представить План победы президенту страны Джо Байдену, а также другим лидерам стран-партнеров.
  • Ожидается, что Зеленский представит подробную версию плана Байдену во время их встречи в Вашингтоне 26 сентября.
  • Ранее глава государства говорил, что План победы рассчитан на решения, которые должны произойти в течение октября-декабря 2024 года.
  • Накануне визита в США Зеленский заявил, что считает "ужасной" мысль, что Байден не поддержит предложенный Украиной План победы, поскольку это привело бы к очень долгой войне с большим количеством погибших.
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