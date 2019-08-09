Не присягнул на верность Трампу - еще один экс-агент ФБР подал в суд на власти США

Бывший замдиректора ФБР Эндрю Маккейб обратился в суд с исковым заявлением на ведомство и Министерство юстиции США.
По данным Axios, Маккейб был уволен со службы весной 2018 года. При этом он уверен, что его увольнение было политически мотивированным и нарушило его право на свободу слова.
Он полагает, что были нарушены его права по "первой поправке" из-за увольнения, которое произошло из-за отказа "присягнуть на партийную верность Трампу".
Ранее в этом месяце с аналогичным иском в суд обратился бывший агент ФБР Питер Стржок.