Политика Не присягнул на верность Трампу - еще один экс-агент ФБР подал в суд на власти США

2019-08-09 20:31 63

Бывший замдиректора ФБР Эндрю Маккейб обратился в суд с исковым заявлением на ведомство и Министерство юстиции США.

По данным Axios,  Маккейб был уволен со службы весной 2018 года. При этом он уверен, что его увольнение было политически мотивированным и нарушило его право на свободу слова.

Он полагает, что были нарушены его права по "первой поправке" из-за увольнения, которое произошло из-за отказа "присягнуть на партийную верность Трампу".

Ранее в этом месяце с аналогичным иском в суд обратился бывший агент ФБР Питер Стржок.

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