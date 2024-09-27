ВОЙНА В Украине Германия одобрила пакет помощи украинской энергетике на 70 миллионов евро

2024-09-27 16:31

В Германии бюджетный комитет Бундестага одобрил пакет помощи Украине на общую сумму 70 миллионов евро. Средства предназначены для поддержки сектора тепло- и электроснабжения. Об этом сообщает DW.



По данным федерального Министерства экономического сотрудничества и развития, деньги будут направлены на обеспечение украинских городов и общин малыми теплоэлектроцентралями, котлами, генераторами и солнечными панелями.



Материальная помощь предоставляется с целью создания децентрализованного энергоснабжения при помощи работы небольших теплоэлектростанций, малогабаритных солнечных систем.



Предоставляемая помощь поможет общественным центрам, больницам, школам и другим социальным объектам с более надежным и независимым энергоснабжением.