ВОЙНА В Украине Дания передаст Киеву почти 630 млн долларов на закупку современных видов вооружения

2024-09-30 15:39

Дания передаст Украине почти 630 млн долларов для закупки вооружения через украинскую оборонную промышленность. Из которых, в том числе 434 млн долларов – из замороженных российских активов. Об этом сообщает Минобороны Дании.

Дания и Украина продолжают закупку вооружений через украинский оборонный комплекс на общую сумму 4,2 млрд датских крон.

До конца года планируется поставить на фронт вооружение и технику украинского производства, финансируемые Данией, а также за счет замороженных российских активов, которые Дания получает от имени ЕС.

29 сентября министр обороны Троэльс Лунд Поульсен находится в Киеве, где он совместно с главой МОУ Рустемом Умеровым и министром стратегических отраслей промышленности Германом Сметаниным подписали протокол о намерениях продолжить сотрудничество по конкретным приобретениям у украинских оборонных предприятий на общую сумму около 4,2 млрд датских крон.

"Важно, чтобы мы продолжали поддерживать борьбу Украины за свободу всеми возможными способами. Вот почему я очень рад, что Дания теперь согласовала с Украиной общие рамки того, как мы можем лучше использовать 4,2 млрд датских крон, которые вносят ЕС и Дания", – подчеркнул Поульсен.

Покупку профинансируют на 1,3 млрд датских крон, которые правительство выделило на эти цели, и 2,9 млрд датских крон из замороженных российских активов, которые Дания должна обналичить от имени ЕС.