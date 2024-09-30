Жизнь В Украине обновляют правила для тех, кто выезжает за границу на авто: что изменится

2024-09-30 20:04

С 1 января 2025 года изменится ряд условий международного автострахования "Зеленая карта". В частности, действие договоров будет начинаться не ранее следующего дня после их заключения.

Об этом сообщили в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины (МТСБУ). Там объяснили: согласно требованиям нового закона, международный договор страхования вступает в силу с 00:00 часов даты начала срока его действия, но не ранее начала суток, следующего после внесения записи о таком договоре в Единую централизованную базу данных – т.е. даты заключения такого договора.

"Если информация о заключенных договорах страхования не отображается в Единой централизованной базе данных – страховой сертификат "Зеленая карта" может быть признан недействительным и, соответственно, транспортное средство будет иметь статус необеспеченного страховой защитой. В таком случае водитель не сможет пересечь границу без действующего страхового сертификата. ... Такая инициатива призвана уменьшить количество мошенничества с договорами страхования и избежать подделки страховых сертификатов", – говорится в сообщении.

Другое изменение – свободное ценообразование по договорам. Как объяснили в МТСБУ, с 2025 года страховые компании в Украине получат возможность самостоятельно определять размер страховой премии по договорам международного страхования "Зеленая карта", основываясь на:

внутренних критериях оценки рисков;

других рыночных факторах.

"На сегодняшний день размер страховых платежей по договорам международного страхования является регулируемым, но после принятия нового закона об автогражданке от 17 июня 2024 года, страховые компании получат право самостоятельно устанавливать стоимость этой услуги. Ценообразование станет конкурентноспособным. Для водителей это открывает возможность сравнивать цены и выбирать наиболее выгодные предложения", – рассказали специалисты.

Третье изменение – переход на электронный формат "Зеленой карты". Водители смогут предъявлять его сохраняя , например, в PDF-файле на мобильном устройстве.

"После реализации этой инициативы постепенно планируется отказ от печатных версий сертификатов. Это значительно упростит процедуру проверки и уменьшит риск подделки страховых документов", – утверждают в МТСБУ.

Зеленая карта является международным документом, подтверждающим наличие автостраховки для путешествий за пределы Украины. Она необходима украинским водителям для легального передвижения транспортных средств по территории других стран, а также в случае аварии.