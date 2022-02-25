Украина Главнокомандующий ВСУ обратился к генералам, офицерам и рядовым солдатам

2022-02-25 11:15

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в Facebook, что попытка российских войск совершить блицкриг провалилась. 

Он также обратился к украинским военным.

"Уважаемые генералы, офицеры, сержанты и солдаты! Дорогие боевые друзья! Благодарю каждого из вас, кто сегодня в строю защищает нашу землю от русского оккупанта. Спасибо вашим родным за то, что ждут", - написал Залужный.

Он также поблагодарил украинский народ за доверие, помощь, и молитвы.

"Thanks to all our foreign partners. Но теперь это время для работы, не для discuss", - написал Залужный, обращаясь к иностранным партнерам.

"Молимся о душах погибших собратьев и быстром выздоровлении раненых. Боремся дальше! Весь сектор безопасности и обороны дает достойный отпор. Будет тяжело, но мы устоим. Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью!", - пообещал украинский главнокомандующий.

"За нами правда. С нами Бог. И Победа будет за нами!", - резюмировал он.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина уже выполнила план действий по членству в НАТО, - командующий ВСУ

2022-01-19 10:12

Не 100 тысяч. Украина имеет дело с миллионной армией России, - Залужный

2022-01-17 20:10

Главнокомандующий ВСУ заявил, что не станет призывать в армию и мобилизовать женщин

2021-12-27 09:40

Бывший лидер Правого сектора Дмитрий Ярош прокомментировал свое назначение назначение советником Главкома ВСУ

2021-11-03 12:11

Еще новости в разделе "Украина"

видео Идеальная точность: в сети показали момент уничтожения российского самолета в небе над Украиной

2022-02-25 15:30

Российские миллиардеры за первый день вторжения в Украине потеряли $39 млрд – Bloomberg

2022-02-25 15:00

ВСУ под Харьковом уничтожили 20 вражеских танков, остальные, убегая, погрязли в болоте

2022-02-25 14:30

Рисовал метки-ориентиры для врага: под Одессой задержали диверсанта

2022-02-25 13:30
Все статьи раздела "Украина"

Украина

видео Идеальная точность: в сети показали момент уничтожения российского самолета в небе над Украиной 2022-02-25 15:30
Российские миллиардеры за первый день вторжения в Украине потеряли $39 млрд – Bloomberg 2022-02-25 15:00
ВСУ под Харьковом уничтожили 20 вражеских танков, остальные, убегая, погрязли в болоте 2022-02-25 14:30
Рисовал метки-ориентиры для врага: под Одессой задержали диверсанта 2022-02-25 13:30