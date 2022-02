Украина Главнокомандующий ВСУ обратился к генералам, офицерам и рядовым солдатам

2022-02-25 11:15

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в Facebook, что попытка российских войск совершить блицкриг провалилась.

Он также обратился к украинским военным.

"Уважаемые генералы, офицеры, сержанты и солдаты! Дорогие боевые друзья! Благодарю каждого из вас, кто сегодня в строю защищает нашу землю от русского оккупанта. Спасибо вашим родным за то, что ждут", - написал Залужный.

Он также поблагодарил украинский народ за доверие, помощь, и молитвы.

"Thanks to all our foreign partners. Но теперь это время для работы, не для discuss", - написал Залужный, обращаясь к иностранным партнерам.

"Молимся о душах погибших собратьев и быстром выздоровлении раненых. Боремся дальше! Весь сектор безопасности и обороны дает достойный отпор. Будет тяжело, но мы устоим. Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью!", - пообещал украинский главнокомандующий.

"За нами правда. С нами Бог. И Победа будет за нами!", - резюмировал он.