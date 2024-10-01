Жизнь Стала известна реальная причина задымленности в столице и Киевской области

2024-10-01 12:27

Причиной задымленности в столице и области являются пожары в экосистемах Киевщины. Об этом информирует пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Сейчас в столице наблюдается задымленность, причиной которой являются пожары в экосистемах Киевщины. По данным мониторинговых постов местных властей и общественных организаций, в настоящее время наблюдается средний уровень загрязненности воздуха", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 утра локализованы семь очагов пожаров общей площадью 1,25 га в Вышедубечанском филиале ГП Леса Украины в Киевской области. В 10 утра локализовано новое возгорание на площади 1,1 га. Сейчас ситуация находится под контролем лесоводов.

Также сообщается, что в Украину идут ветровые потоки с Каспийской низменности, где бушует песчаная буря и наблюдается высокая взвешенность пыли в воздухе. Поднятая ветром пыль оттуда переносится и оседает в Украине в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях. В небольшом количестве опадает также на территории Черкасской и Кировоградской областей.

Такая ситуация удержится, предварительно, до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное.

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