В Україні змінено порядк призову громадян на військову службу під час мобілізації

Кабмін вніс зміни до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації.
Відповідно до змін:
▪️Надається право командиру військової частини надавати направлення для проходження ВЛК, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби.
▪️Надається право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом.
▪️Генштаб ЗСУ може визначити перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов резервістів та військовозобовʼязаних.