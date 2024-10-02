ВОЙНА В Украине В Україні змінено порядк призову громадян на військову службу під час мобілізації

2024-10-02 09:35

Кабмін вніс зміни до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації.

Відповідно до змін:

▪️Надається право командиру військової частини надавати направлення для проходження ВЛК, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби.

▪️Надається право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом.

▪️Генштаб ЗСУ може визначити перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов резервістів та військовозобовʼязаних.