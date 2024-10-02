Жизнь Сентябрь этого года для жителей Киева стал самым теплым с 1881 года

2024-10-02 15:38

Согласно данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха в сентябре в Киеве равнялась +20,6°С, что на 5,7°С выше климатической нормы.

Сентябрь этого года стал самым теплым в столице с 1881 года, переместив прошлогодний на вторую строчку.

За месяц в столице зафиксировано 11 температурных рекордов.

Холоднее всего в столице было 19 сентября, когда минимальная температура под утро снизилась до +10,4°С, а самое теплое - 1 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +33,0°С.

Осадков по проспекту Науки, 37 выпало 21 мм, или 36 % климатической нормы.

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