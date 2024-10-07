ВОЙНА В Украине Рашисты пытаются полностью уничтожить Купянск, сбрасывая авиабомбы весом 1,5 тонны

2024-10-07 10:27

Рашисты пытаются уничтожить в Купянске почти все, город регулярно засыпают управляемыми авиабомбами. Об этом заявил начальник городской военной администрации Андрей Беседин в эфире тв.

"К сожалению, значительное количество ударов приходится на Купянск, и если мы говорим о степени разрушений этими средствами, то она очень высока", - отметил он.

По словам Беседина, рашисты сбрасывают на центр города управляемые авиабомбы весом 1500 килограммов.

"Левобережье уже фактически уничтожено. Вся критическая инфраструктура, вся гражданская инфраструктура. Каждое там предприятие было уничтожено врагом. И мы видим тактику, что россияне не оставляют ничего, кроме выжженной земли", - добавил глава Купянской ГВА.

По данным полиции Харьковской области, в воскресенье утром враг ударил барражирующим боеприпасом типа FPV-дрон возле автобусной остановки в Купянске.

"В результате обстрела повреждены помещения магазина и автомобиль Opel Vectra. Осколочные ранения получили двое мужчин 68 и 40 лет. Последнего доставили в больницу в Харьков", - подчеркнули правоохранители.