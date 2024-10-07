ВОЙНА В Украине Нидерланды передали первые свои F-16 Украине и анонсировали инциативу по дронам

2024-10-07 22:15



Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подтвердил, что в Украину поступили первые истребители F-16, которые Амстердам обязался передать ВСУ.



Он не уточнил, сколько истребителей вошло в первую партию,отметив лишь, что "остальные из 24 самолётов прибудут в ближайшие месяцы".



"Это срочно необходимо. В Харькове я видел разрушения от российских авиаударов и постоянно слышал сигналы воздушной тревоги», - написал Брекельманс в соцсети Х по итогам визита в Украину.



Он также сообщил, что Нидерланды выделяют 400 миллионов евро на совместную с Украиной разработку и производство современных дронов для наблюдения, защиты и атак.



Брекельманс отметил, что Киев просит о поставках дополнительных систем ПВО, в частности, важны зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот". Нидерланды предоставляли компоненты этих ЗРК Украине и планируют поставить ещё.



Четвертого августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первые самолеты F-16 уже в Украине, и показал их на тайном аэродроме. Незадолго до этого западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что шесть истребителей поступили в Украину из Нидерландов, ещё несколько самолетов, как ожидалось, прибудут из Дании.