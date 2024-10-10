ВОЙНА В Украине Украина планирует снять запрет на экспорт военных беспилотников

2024-10-10 11:34

Украина планирует снять запрет на экспорт беспилотников, чтобы увеличить производство и привлечь инвестиции. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что украинские военные ощущают острую нехватку беспилотников для разведки, прикрытия и атак. В условиях ограниченных государственных ресурсов, производители дронов стремятся выйти на международные рынки, чтобы финансировать производство для украинской армии.

По словам главы экономического подкомитета парламента Александра Мариковского, экспорт может принести до 20 млрд долларов, что существенно поможет развитию отрасли.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году Украина запретила экспорт военных товаров, чтобы обеспечить армию необходимым вооружением. Однако теперь компании, такие как Укрспецсистемы, сталкиваются с нехваткой заказов. Глава компании Дмитрий Хасапов заявил, что государственные закупки не покрывают их производственные мощности, а у правительства нет достаточного бюджета для финансирования всех потребностей армии.

Производители беспилотников ожидают, что снятие запрета на экспорт не только позволит привлечь инвестиции, но поддержит исследования и разработки в этой критически важной сфере.

Как предупреждают эксперты, без возобновления экспорта цены на украинские беспилотники могут вырасти. Некоторые компании уже начали производить свою продукцию за границей, чтобы обойти имеющиеся ограничения.