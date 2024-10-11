ВОЙНА В Украине Стало известно, сколько украинцев сегодня считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах

2024-10-11 17:29

Более 59 тысяч человек насчитывается в Реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Из них 49 тысяч - в розыске. Среди пропавших 1769 детей. Об этом рассказал уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов в эфире телемарафона.



По его словам, почти восемь тысяч человек уже разысканы, их местонахождение известно.



"Определенное количество этих людей вернулись на территорию Украины, кто-то находится в странах, где у нас есть международные правовые соглашения. Также в этой категории записей есть индифицированные тела погибших в результате военной агрессии", - отметил он.



Чиновник добавил, что в областных подразделениях Нацполиции в настоящее время уже функционируют 20 центров по розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в которых также работают сотрудники от уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах. Вскоре будет открыт крупный центр в Днепре - в нем будут вестись дела пропавших на территории Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей.



В центрах розыска граждане смогут получить всю информацию, подать ходатайство о проведении следственных действий, получить разъяснения по расследованию и розыску пропавших без вести, а также получить выписки из реестров.



Как рассказал Добросердов, для розыска лиц, пропавших без вести, заявителю, необходимо обратиться с заявлением о розыске в органы Национальной полиции и предоставить всю имеющуюся информацию о пропавшем лице (желательно, чтобы это были его фотографии, четкое описание состояния здоровья, другие детали, которые смогут помочь расследованию и установлению местонахождение).



Также нужно оставить свои контактные данные для того, чтобы полиция могла проинформировать о новых обстоятельствах.



Далее следует получить выписку из Единого реестра досудебных расследований для того, чтобы знать, где и кем это производство расследуется.



Важно, чтобы родственники сдали свои биологические образцы для проведения молекулярно-генетической экспертизы и выведения ДНК-кода. Эти данные будут проверены в центральном учете генетических признаков человека.



Также необходимо обратиться в подразделения полномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Координационный штаб, Национальное информационное бюро, объединенный центр СБУ и Международного комитета Красного Креста. Эти организации осуществляют обмен информацией для обеспечения эффективного расследования дела о пропавшем человеке.