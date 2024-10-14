ВОЙНА В Украине За неделю рашисты применили против Украины 900 авиабомб, более 40 ракет и 400 ударных дронов

2024-10-14 10:27

Только за прошлую неделю россияне применили против Украины около 900 управляемых авиационных бомб, более 40 ракет и 400 ударных дронов разных типов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Ни один народ не должен проходить такие испытания наедине. У партнеров есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО, принять решение для достаточной нашей дальнобойности, обеспечить своевременную поставку оборонной помощи нашим воинам. Надо не потерять время - нужно дать необходимый сигнал решимости", - отметил Зеленский.

 Глава государства заверил, что украинская сторона работает над тем, чтобы получить для Украины возможность полноценно отвечать на российский террор.

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ВОЙНА В Украине

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