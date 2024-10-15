ВОЙНА В Украине роССияне не готовятся к зиме на фронте, пытаясь продвинуться до морозов, – Силы обороны

2024-10-15 21:37

 

Российские оккупационные войска на фронте не ведут подготовки к зимнему периоду, зато пытаются максимально использовать сухую погоду. Об этом заявила спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона "Единые новости".

"По данным нашей разведки, враг не готовится к зимнему периоду. Они пытаются максимально использовать сухую погоду, которая сейчас в Донецкой области. У нас еще не было значительных дождей", - отметила она.

Спикер добавила, что оккупанты на фронте максимально используют артиллерию, FPV-дроны и другие имеющиеся средства поражения, надеясь, "что они смогут достичь каких-то целей до морозов".

Бобовникова отметила, что украинские силы в отличие от врага, проводят мероприятия подготовки к зимнему периоду. По ее словам, россиянам будет гораздо труднее штурмовать украинские позиции.

Как сообщали Українські Новини, 14 октября на фронте произошло 198 боевых столкновений, самыми горячими направлениями были Кураховское, где за сутки произошло 50 столкновений, Лиманское - 45 и Покровское - 40 столкновений.

12 октября Институт изучения войны заявил, что российские войска 10 и 11 октября усилили контратаки в Курской области РФ, чтобы попытаться вытеснить украинские силы до ухудшения погоды.

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