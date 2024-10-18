Курьезы Трамп повторил свое скандальное заявление, что мигранты едят домашних животных своих соседей

2024-10-18 11:32

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп снова заявил, что мигранты из Гаити в штате Огайо якобы поедают домашних животных своих соседей. Эти утверждения вызвали негодование у местных властей, которые тотчас их опровергли. Об этом пишет CNN.



Трамп продолжает распространять собственные нарративы в отношении мигрантов.



Во время общественного мероприятия в Майами он повторил свои заявления о том, что мигранты из Гаити в Спрингфилде, штат Огайо, якобы воруют и едят домашних животных своих соседей. Отвечая на вопрос по поводу сказанного, он утверждал, что "сообщает только то, о чем пишут газеты", хотя не назвал конкретные источники и ни привел никаких доказательств.



Ранее местные власти Спрингфилда уже опровергли эти обвинения, заявив, что никаких подобных инцидентов зафиксировано не было. Тем не менее после такого разглагольствования Трампа в город начали поступать угрозы осуществления взрывов.



Напомним, во время теледебатов Трамп, говоря об угрозе со стороны мигрантов, обвинил их в том, что они вроде бы едят кошек и собак местных жителей. Однако это под конец дебатов опровергли местные власти Спрингфилда.