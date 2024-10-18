Политика Марк Рютте заявил, что именно Украина станет следующим новым членом НАТО

2024-10-18 22:12

Украина станет 33-м или же 34-м членом НАТО, и это только вопрос времени. Об этом сказал генеральный секретарь Альянса Марк Рютте накануне встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.



Он напомнил, что на саммите НАТО в Вашингтоне была достигнута договоренность о необратимом пути Украины к членству. Это значит, что Украина в дальнейшем будет принята в Альянс в качестве 33-го или же 34-го члена, пояснил генсек.



"В настоящее время все складывается таким образом, что для Украины это будет номер 33, однако не исключено, кто-то другой может занять его. Как бы то ни было, в перспективе Украина станет членом НАТО. Именно так было решено в Вашингтоне. Так что вопрос сейчас лишь во временных рамках", - сказал Рютте.



Он также подтвердил, что НАТО намерено разработать новую концепцию отношений с Россией на далекую перспективу.



"Вопрос прежде всего возникает о том, в каких отношениях находиться с Россией. К решению этой задачи нужно подходить шаг за шагом. Обсуждаться эта тема может и сегодня, и на встрече глав МИД, которая состоится позже в этом году", - отметил генсек.



Он отметил, что речь идет о том, что будут обсуждаться отношения в долгосрочной перспективе, поскольку в краткосрочной - ситуация яснее и сводится к тому, чтобы не позволить России победить в Украине.



Рютте заверил, что отношения, которые прежде были между Альянсом и Россией, не восстановятся "ни в ближайшем будущем, ни в более отдаленной перспективе".